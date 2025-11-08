07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
2-1
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
1-1
07 Kasım
Pisa-Cremonese
1-0
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-1
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-0
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
2-2
07 Kasım
Estoril-Arouca
4-3

Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: "Fenerbahçe mağlubiyetini unutun"

Beşiktaş,Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanında Sergen Yalçın'ın "Kazanmak zorundayız" mesajıyla sahaya çıkacak. Fenerbahçe maçında ceza alan Teknik Direktör Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz takımın başında olacak.

calendar 08 Kasım 2025 09:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: 'Fenerbahçe mağlubiyetini unutun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşarak zirve yarışında geride kaldı.

Bu durum, Antalyaspor maçının önemini daha da artırıyor. Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"DERBİ MAĞLUBİYETİNİ UNUTUN"


Toplantıda oyuncularına net mesajlar veren Yalçın'ın, "Kazanmak zorundayız. Bu maçta ben yanınızda olamayacağım cezalıyım. Zirveden daha fazla uzaklaşamayız.

Fenerbahçe maçı ile kredimizi bitirdik. Derbi mağlubiyetini unutun. 3 puana odaklanın. Size güveniyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BU MAÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Siyah- Beyazlılar için bu maç, hem moral hem de ligdeki konum açısından büyük önem taşıyor. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında Siyah-Beyazlılar'ın kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.