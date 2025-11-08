Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: 'Fenerbahçe mağlubiyetini unutun'

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşarak zirve yarışında geride kaldı.
Bu durum, Antalyaspor maçının önemini daha da artırıyor. Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
"DERBİ MAĞLUBİYETİNİ UNUTUN"
Toplantıda oyuncularına net mesajlar veren Yalçın'ın, "Kazanmak zorundayız. Bu maçta ben yanınızda olamayacağım cezalıyım. Zirveden daha fazla uzaklaşamayız.
Fenerbahçe maçı ile kredimizi bitirdik. Derbi mağlubiyetini unutun. 3 puana odaklanın. Size güveniyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
BU MAÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Siyah- Beyazlılar için bu maç, hem moral hem de ligdeki konum açısından büyük önem taşıyor. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında Siyah-Beyazlılar'ın kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor.
Bu durum, Antalyaspor maçının önemini daha da artırıyor. Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
"DERBİ MAĞLUBİYETİNİ UNUTUN"
Toplantıda oyuncularına net mesajlar veren Yalçın'ın, "Kazanmak zorundayız. Bu maçta ben yanınızda olamayacağım cezalıyım. Zirveden daha fazla uzaklaşamayız.
Fenerbahçe maçı ile kredimizi bitirdik. Derbi mağlubiyetini unutun. 3 puana odaklanın. Size güveniyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
BU MAÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Siyah- Beyazlılar için bu maç, hem moral hem de ligdeki konum açısından büyük önem taşıyor. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında Siyah-Beyazlılar'ın kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor.