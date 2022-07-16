SERDAR SAATÇI'DAN ÖZÜR BEKLENİYOR

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta genç stoper Serdar Saatçı, Viktoria Plzen ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Bundan sonraki süreç, futbolcunun tavrına göre şekillenecek.Plzen maçında sadece 11 dakika sahada kalan ve çıkarken de agresif bir tepki gösteren Serdar Saatçı'dan özür dilemesi bekleniyor. İstanbul'a gönderilen ve tek başına çalışacak olan Serdar için nihai karar daha sonra verilecek.Bilindiği üzere Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un talip olduğu iddia ediliyor. Futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.