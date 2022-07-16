Beşiktaş'ta genç stoper Serdar Saatçı, Viktoria Plzen ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Bundan sonraki süreç, futbolcunun tavrına göre şekillenecek.
SERDAR SAATÇI'DAN ÖZÜR BEKLENİYOR
Plzen maçında sadece 11 dakika sahada kalan ve çıkarken de agresif bir tepki gösteren Serdar Saatçı'dan özür dilemesi bekleniyor. İstanbul'a gönderilen ve tek başına çalışacak olan Serdar için nihai karar daha sonra verilecek.
TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE
Bilindiği üzere Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un talip olduğu iddia ediliyor. Futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.
SERDAR SAATÇI'DAN ÖZÜR BEKLENİYOR
Plzen maçında sadece 11 dakika sahada kalan ve çıkarken de agresif bir tepki gösteren Serdar Saatçı'dan özür dilemesi bekleniyor. İstanbul'a gönderilen ve tek başına çalışacak olan Serdar için nihai karar daha sonra verilecek.
TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE
Bilindiği üzere Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un talip olduğu iddia ediliyor. Futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.