Serdar Saatçı için yol haritası!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, futbolcunun tavrı bundan sonraki süreçte belirleyici olacak. Yönetim, özür bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Saatçı için yol haritası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2022 10:39
Beşiktaş'ta genç stoper Serdar Saatçı, Viktoria Plzen ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Bundan sonraki süreç, futbolcunun tavrına göre şekillenecek.

SERDAR SAATÇI'DAN ÖZÜR BEKLENİYOR

Plzen maçında sadece 11 dakika sahada kalan ve çıkarken de agresif bir tepki gösteren Serdar Saatçı'dan özür dilemesi bekleniyor. İstanbul'a gönderilen ve tek başına çalışacak olan Serdar için nihai karar daha sonra verilecek.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Bilindiği üzere Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un talip olduğu iddia ediliyor. Futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ