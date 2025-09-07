Serdal Adalı'dan tepki: 'Komplolarına ihbar etmeyin'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, FETÖ firarisi bir şahsın kendisi ve kulüp hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.



"DEVLETİMİZE TEK KURUŞLUK FATURA KESMEDİK"



Adalı, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederken, "Biz bu vatan haini firari şahsın iddia ettiği gibi devletimizle iş yaparak kazanç sağlayan insanlar değiliz. 60 yıllık bir taahhüt firmasının mensubu olarak, bu süreçte devletimize kestiğimiz tek kuruşluk bir fatura yoktur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Adalı, kamuoyuna da çağrıda bulunarak,dedi.