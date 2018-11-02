Kilit nokta; sabır

Başakşehir deplasmanında alınacak galibiyet hem zirve yarışında kağıtların yeniden dağıtılmasına neden olacak hem de Beşiktaş'ı moral olarak ayağa kaldıracak.Teknik direktör Şenol Güneş de bu faktörleri göz önünde bulunduruyor, takımını mutlak zafer parolasıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kurt hocası, kritik 90 dakikanın planını da belirledi.Sakatların bir bir takıma dönmesiyle eli güçlenen Güneş, Pepe ile Ljajic'i ilk 11'e koyacak. Geri dörtlüde Gökhan Gönül-Vida-Pepe-Adriano'yu oynatmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahanın göbeğini Medel ve Atiba ile sağlam kuracak. Quaresma'nın yokluğunda Lens'in sağ kanattaki yeri garanti. Solda Babel olacak. Forvet arkasında Ljajic'e forma verecek Güneş, ileri uçta ise Mustafa Pektemek'i oynatmayı planlıyor.Vagner Love-Pektemek ikilisi arasında kalan Güneş, son maçta iki gol atan Mustafa Pektemek'i bir adım önde görüyor. Ancak son anda forvette bir sürpriz de yaşanabilir. Şenol hoca, zorlu 90 dakikanın stratejisini de belirledi. "Disiplinli ve sabırlı futbol oynayacağız" diyen Güneş, özellikle hızlı hücumlar ve duran toplarla Başakşehir'i dize getirmeyi planlıyor