Şenol Güneş: 'Para lazımsa satmak zorundasın'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kulübün birbiri ardına yaptığı futbolcu satışları hem de kamp dönemi ile ilgili görüşlerini Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e anlattıİlk geldiğimizde 5 transfer yaptık. O zaman da takımın yarısı değişmiş oldu. İlk geldiğim seneden sadece 3-4 oyuncu kaldı. Oyuncu kayıpları oluyor ama eldekinden en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Hep söylüyorum, ekonomik şartlar çok önemli. Ödeme sıkıntın varsa, para lazımsa, satmak zorundasın, ne yapacaksın ki.Negredo, Beşiktaş'ın oyuncusu ama eğer kulüp bulursa gidebilir. Geçen sezon en pahalı oyuncuları aldık ama beklediğimizin altında katkı yaptılar. Kulübe külfet oldu. Negredo şu an takımda en yüksek parayı alıyor. Oynamadığı zaman kendisi bile bunun altında ezilir. Pahalı bir oyuncuyu yedek tutmaktansa, gitsin kulüp bulsun. Onun yerine oynayan futbolcu ya da iyi oynayan oyuncu, transfer dönemi geldiğinde o paraları isteyebilir. Bunlar tartışma konusu olur, huzuru bozabilir. Parası kulüpte bekleyen oyuncu varsa, sen de gidip büyük paralar verip bir oyuncu alırsan ister istemez huzursuzluk olabiliyor.Geçen sene çok yazıldı, speküle edildi. Yardımcı antrenör mü aranıyor, yoksa benim yerime mi aranıyor diye. Yardımcı antrenör arıyor olsaydım ben söylerdim. Kulüpten bir teklif geldi. Ben de 'Size uygun biri olsun' dedim. Ben yardımcı bulurum benimle çalışan iki arkadaş var,. 'Camia içinden alalım' dedim. İlhan Mansız, Mustafa Doğan, Guti ile görüştük. Yabancı alırsak yanına Türk almamak olmazdı. Guti avantajlı, çalışıyordu ama İlhan'ın zamana ihtiyacı var.Beşiktaş'ın ismi bile şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe, Galatasaray için de bu geçerli. Sorunlarımız var, ama bunlara rağmen yarışın içinde olabileceğimizi düşünüyoruz.Olumlu taraf; oyuncularım iyi niyetli çalıştı. Ciddi bir sakatlık olmadı. Dar kadroya rağmen iyi çalıştık. Dorukhan iyi niyetli, ortada oynattık, bekte de deneyeceğiz. Olumsuz taraf; defans oyuncularımızla beraber çalışamadık. Hücumda Vagner, Larin, Mustafa, Negredo var ama gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Babel, transferde adı geçti; çalışması çok iyiydi. Oğuzhan, Tolgay, Necip, Adriano. Gökhan. Caner. Hepsi iyi çalışıyor.Elbette. Bana soruluyor, scout ekibine soruluyor, menajerlere soruluyor, hatta gazeteciler var, size de soruluyor. Size soruluyor da bana niye sorulmasın (gülüşmeler). Ama son kararı hep yönetim veriyor. Marcelo'yu alırken öyle aldık. Satıldı, şimdi daha da değerlendi. 20 milyon Euro'ya çıktı fiyatı. Başkan ayrı, hoca ayrı olmaz. Ekonomik ve idari kararları başkan verir, teknik kararları ben veririm. fikirlerimi de söylüyorum. Takımda hep eksik oluyor, bu da son derece normaldir.Güneş değişmez. Bazen bulutlar olur, bazen hava kapalı olur ama Güneş hep aynıdır, değişmez. Bazen önüne bulut gelir. Bazen yakar, bunaltır. Bazen gözüne gelir rahatsız olursun. Ben de karakter olarak aynıyım. İlk geldiğim gün nasılsam, iş heyecanı olarak değişen bir şey yok.