Semih Kılıçsoy'dan rekor değer artışı

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Semih Kılıçsoy'un bedeli, 550 bin eurodan 8 milyon euroya yükseldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'dan rekor değer artışı
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16 Mart 2024 13:01
Dünyada futbolcu verileri için kullanılan kaynakların başında gelen Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleştirmeye gitti.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki cevheri Semih Kılıçsoy, değerini 550 bin eurodan, 8 milyon euroya artırarak bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş ile 26 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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