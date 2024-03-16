Semih Kılıçsoy'dan rekor değer artışı

Dünyada futbolcu verileri için kullanılan kaynakların başında gelen Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleştirmeye gitti.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki cevheri Semih Kılıçsoy, değerini 550 bin eurodan, 8 milyon euroya artırarak bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 26 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki cevheri Semih Kılıçsoy, değerini 550 bin eurodan, 8 milyon euroya artırarak bu alanda en çok gelişme kaydeden futbolcu oldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş ile 26 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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