Selçuk İnan da Galatasaray'dan alacaklı çıktı ama...

Fatih Terim'ın takımda düşünmediği Serdar Aziz ve Eren Derdiyok birikmiş alacakları için TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılı kulübün Serdar'a 1.8 milyon Euro, Eren'e 1.4 milyon Euro borcu olduğu ortaya çıktı. Yabancı oyuncuların maaşını 90 gün içinde ödeyen Galatasaray'da en fazla alacağı bulunan oyuncu ise Selçuk İnan.2 milyon 950 bin Euro garanti ücrete sahip tecrübeli futbolcunun, 2 milyon Euro'dan fazla alacağı olduğu öğrenildi. Yönetimin ileri tarihli verdiği senetleri sorun çıkarmadan kabul eden kaptan, takım arkadaşları Serdar ve Eren'in aksine TFF'ye başvurmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Selçuk İnan'ın ücretinde yüzde 50 indirime giderek TL bazında yeni imzayı atması bekleniyor.Kendisi için yapılan eleştirilere kızmadığını söyleyen Selçuk İnan, "Kimseye kırgınlığım yok çünkü futbolda eleştiri her zaman olacak. Biz profesyonel olarak bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı memnun etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.