İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirden şehire seyahat kısıtlamasının bu akşamdan itibaren hayata geçeceğini açıkladı.Süleyman Soylu, ""ifadelerini kullandı.

"İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var.





211 bin 670 iş yeri kapandı. bin 448 adli ve idari işlem yaptık.





Yüzde seksen hayat durmuş durumda. Kapanmayan ticarethaneler hareketli. Güvenlik, sağlık ve temel tedarik zincirleri hareketli durumda. Bütün bunları takip ediyoruz. Bunları her sabah 09:00 itibarıyla bir önceki günün raporlarını alıyoruz. Örneğin toplu taşıma, bizim çağrılarımız.





18 büyükşehir belediyesinden seri izlemeye çalışıyoruz. Günde 10 milyonu aşkın kişi toplu taşıma kullanırken şu anda 1 milyon 800 bin kişi kullanıyor.





Şehirler arası otobüs yolcularında yüzde doksan azalma var; sefer sayısında yüzde yetmiş sekiz düşüş var.



PARKLAR VE SAHİL KENARLARI YASAKLANIYOR



Bu geceden itibaren hafta sonlarında mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarında spor yapmak, yürümek, balık tutmak yasaklanacak.





Kamu düzenin devam etmesi, sağlık sisteminin hayatta kalması, sosyal izolasyon ve tedarik zincirinin kırılmaması parametreleri üzerinden devam ediyoruz.





"Sokağa çıkma yasağına gerek yok "demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir.





65 yaş üzerine sınırlama koyduk mesela, kimsesizse yalnızsa ona ait de çözümler ürettik. "Ne yaparsanız yapın "demiyoruz. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz.





65 yaş üzeri 405 bin 705 vatandaşımıza elimizi uzatmaya çalıştık.





Bizim insanımız titizdir, devlete karşı mahçup olmak istemez. Mağduriyet yaratmamak için her adımı titiz atmaya çalışıyoruz, mesela araç muayenelerini erteledik son genelgeyle...





"Fahiş fiyat, stokçuluk, fırsatçılık" vatandaşlarımız bunları görünce bildirsinler; acımamız yok. Vatandaşımızı bu dönemde istismar edene acımayacağımızı bilsinler. Yaklaşık 217 ürüne satışı yapan yere işlem yaptık. Sadece gıda ve tıbbi malzeme değil, bu konuda fahiş fiyat, stok ortaya koyan birçok yer. Önümüzdeki günlerde el koymaları paylaşacağız.





Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki 5 bin 800 mülteciyi oradan aldık. Bulaş riski geçtiği zaman kim Pazarkule'ye gitmek isterse yine hayır demeyiz.





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