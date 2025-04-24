Haber Tarihi: 24 Nisan 2025 11:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 11:29

Seda Selek Halk TV'den Ayrıldı mı?

Son günlerde Halk TV ekranlarında görünmeyen deneyimli gazeteci Seda Selek'in Halk TV'den ayrıldığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Halk TV izleyicileri ve Seda Selek takipçileri, sevilen sunucunun neden yayınlarda olmadığını merak ediyor. Peki, Seda Selek gerçekten Halk TV'den ayrıldı mı?

Seda Selek Halk TV'den Ayrıldı mı?
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Seda Selek, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile ekranlarda neden olmadığını duyurdu. Seda Selek'in Twitter'daki mesajı şu şekilde:

"İki gündür yayında beni göremeyen izleyiciler, dostlar merak etmişler. Maalesef bir süre daha ekranda olamayacağım. RTÜK'ün verdiği ceza kapsamında, beş haftalık yayın yasağım var. Çok uzun bir süre, üzgünüm.. Yeniden işimin başında olabilmek için gün sayacağım. Merak eden, arayan soran herkese teşekkür ederim."


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