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Sassuolo, Merih Demiral'ı açıkladı

Sassuolo, Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Sassuolo, Merih Demiral'ı açıkladı
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30 Ocak 2019 23:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da beklenen arılık resmen açıkladı. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor'dan Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sassuolo'dan yapılan açıklamada Merih Demiral'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğunu da açıkladı. Başarılı savunma oyuncusu Sassuolo'da 3 numaralı formayı giyecek.

Merih Demiral bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 18 maça çıkmıştı.



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