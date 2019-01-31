Sassuolo, Merih Demiral'ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da beklenen arılık resmen açıkladı. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor'dan Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sassuolo'dan yapılan açıklamada Merih Demiral'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğunu da açıkladı. Başarılı savunma oyuncusu Sassuolo'da 3 numaralı formayı giyecek.
Merih Demiral bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 18 maça çıkmıştı.
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Sassuolo'dan yapılan açıklamada Merih Demiral'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğunu da açıkladı. Başarılı savunma oyuncusu Sassuolo'da 3 numaralı formayı giyecek.
Merih Demiral bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 18 maça çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın