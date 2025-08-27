27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Santarelli: "İlk hedefimize ulaştık"

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükseldi. Başantrenör Daniele Santarelli, "İlk hedefimize ulaştık" derken, TVF Başkanı Üstündağ "Yolun sonunu güzel bitirmek istiyoruz" dedi.

27 Ağustos 2025

Santarelli: 'İlk hedefimize ulaştık'
Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ilk hedefleri olan son 16 turuna kalmayı başardıklarını söyledi.
 
Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun üçüncü maçında Kanada'yı set vermeden yendikleri için mutlu olduklarını belirtti. Grupta üçte üç yaparak son 16 turuna kaldıklarını ifade eden Santarelli, "Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum. Bu bizim için ilk hedefti. Bunun için çok büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. İyi bir voleybol oynamak ve maçları kazanmak istedik. Maçları set vermeden kazanmak kolay değildi. Ancak iyi bir iş çıkardık." dedi.
 
Son 16 turunda Slovenya ile eşleştiklerini anımsatan İtalyan başantrenör, "Slovenya grupta iyi voleybol oynadı. ABD'yi de Çekya'yı da zorladılar. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz ve onlara karşı oynamak kolay olmayacak. Eğer onlara doğru şekilde yaklaşır, doğru bir oyun ortaya koyarsak kazanabiliriz. Ama kötü bir şekilde yaklaşırsak, çok büyük risk almış oluruz." diye konuştu.
 
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da grubun favorisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Üç net galibiyet aldık. Olması gereken de buydu. Bundan sonra telafisi olmayan maçlara bakacağız. Son 16 turunda Slovenya ile oynayacağız. İnşallah Slovenya'yı geçince ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacağız. Maç maç düşünüp, yarı final, final görmek istiyoruz. Yolun sonunu güzel sonuçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
