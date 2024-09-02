Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Samsunspor karşı kasrşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.



Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Muja'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Holse'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağa hakim oldu.

37. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan gelen pasla ceza sahası içerisine giren Muja, iki oyuncuyu geçerek uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muja, Kamil Ahmet Çörekçi'yi geçerek altıpas içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Moundilmadji, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-2

58. dakikada ceza sahasındaki Cemali Sertel altıpas içerisindeki Recep Burak Yılmaz'a çıkardı. Bu sırada oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Okoronkwo'nun vuruşu auta gitti.

66. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Fernandes'in rakiplerini geçerek sert vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

75. dakikada Samsunspor durumu 3-0 yaptı. Muja'nın şutunda ceza sahası içerisindeki Recep Burak Yılmaz topa elle müdahale etti. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunu Erce Kardeşler çıkardı, topu önünde bulan Ntcham meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Stat: Mersin

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Cengiz Demir, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Diack, Fernandes (Dk. 74 Rui Pedro), Abdulkadir Parmak (Dk. 55 Okoronkwo), Hodzic (Dk. 46 Görkem Sağlam), Bamgboye (Dk. 46 Rivas), Strandberg

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru ( Dk. 77 Dimata), Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 46 Celil Yüksel), Schindler, Ntcham (Dk. 84 Soner Gönül), Holse, Muja (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moundilmadji (Dk. 90 Laura)

Goller: Dk. 37 Muja, Dk. 51 Moundilmadji, Dk. 75 Ntcham (Samsunspor)

Sarı Kart: Dk. 18 Benasser, Dk. 59 Bola (Samsunspor)





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