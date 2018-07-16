Şampiyon tenisçi Yankı'ya coşkulu kutlama

gençler kategorisi çift erkeklerde Finlandiyalı partneriile şampiyonluğa ulaşantenisçigeldi.Londra'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yankı'yı, ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni çiçeklerle karşıladı.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yankı, şampiyonluğu, takımı ve ailesinin desteğiyle elde ettiğini söyledi.Başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden genç tenisçi, şunları aktardı:Yankı, havalimanında kendisine destek olmaya gelen kalabalığı beklemediğini de vurgulayarak, yeni hedefinin teklerde bu kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti.