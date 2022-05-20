Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaştı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren." ifadelerine yer verildi.



Püren, son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor'da görev yapmıştı.





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