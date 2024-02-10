Haber Tarihi: 10 Şubat 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 15:57

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayında neler yapılır, faziletler nelerdir?

Şaban ayı orucunun ne zaman tutulacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının gelmesiyle birlikte, bu kutsal ayda neler yapılacağı ve faziletleri araştırılıyor. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayında neler yapılır, faziletler nelerdir?

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayında neler yapılır, faziletler nelerdir?
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2024 Şaban ayı, 10 Şubat'ı 11 Şubat tarihine bağlayan gece idrak edilmeye başlayacak. Şaban ayının başlamasıyla birlikte, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise Diyanet üzerinden Şaban ayı faziletlerini sorguluyor. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur? Şaban ayında neler yapılır, faziletler nelerdir?
ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ 

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

Diğer vakitlerde kılınan bir rekat namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'an harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır

ŞABAN-I ŞERİF EYYAM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "


ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an. 

Ardından 100 defa:

Subhanallâhi'r-Razzak Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

Ardından 100 defa:

Subhanallâhi'r-Razzak Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

Ardından 100 defa:

Subhanallahi'l-Aziz Celle şanüh,

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