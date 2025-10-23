Saatler geri alınacak mı? 2025 Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak?

2016 yılında alınan karar gereği, ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulaması devam ediyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı 2025'te? Uzmanlara göre kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufuna etkileri tartışılmaya devam ederken, vatandaşlar özellikle sabah geç aydınlanmadan şikâyet ediyor.

Türkiye, 2016 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Bu kararla birlikte yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya başlandı. Kararın temel gerekçesi, "gün ışığından daha fazla yararlanmak" ve enerji tüketimini azaltmaktı. Ancak aradan geçen yıllarda, uygulamanın özellikle sabah saatlerinde karanlıkta okula giden öğrenciler ve işe giden çalışanlar açısından dezavantaj yarattığı yönünde eleştiriler arttı.

Enerji uzmanları, uygulamanın elektrik tüketiminde kayda değer bir tasarruf sağladığını söylerken, eğitimciler ve bazı şehir planlamacıları bunun toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Avrupa ülkeleri 27 Ekim 2025 gecesi saatlerini bir saat geri alırken, Türkiye aynı zaman diliminde kalmaya devam edecek. Bu da Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler arasındaki saat farkının 2 saate çıkması anlamına geliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2025 kış saati uygulaması, 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla başlayacak. Bu değişiklik, kıta genelinde gün ışığından daha verimli yararlanmayı ve sabah saatlerinde daha erken aydınlanmayı hedefliyor. Türkiye ise bu düzenlemenin dışında kalmaya devam edecek.

Türkiye, kalıcı yaz saati kararını 2016 yılında uygulamaya koyduğundan bu yana artık saatlerini geri veya ileri almıyor. Ülke genelinde yıl boyunca aynı saat dilimi (GMT+3) kullanılıyor. Bu durum, özellikle uluslararası ticaret ve dijital sistemlerde saat farkının yeniden ayarlanmasını gerektiriyor. Avrupa'da kış saati uygulaması başlarken Türkiye'de saat değişikliği yaşanmayacak, ancak uluslararası uçuş saatleri ve sınav takvimleri gibi konularda dikkatli olunması gerekiyor.

Güneşin hareketine göre yılın en önemli dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık Kış Gündönümü, gecelerin en uzun, gündüzlerin ise en kısa olduğu tarih olarak biliniyor. 21 Haziran (Yaz Gündönümü) sonrasında başlayan "gecelerin uzama süreci", Ekim ayında daha belirgin hale geliyor. 23 Eylül'de gerçekleşen sonbahar ekinoksu ile gece ve gündüz süreleri eşitlenmişti. Ancak şu anda, her geçen gün gündüz süresi kısalırken, geceler 21 Aralık'a kadar uzamaya devam edecek.

Bu doğal döngüye bağlı olarak, sabah geç aydınlanma süresi uzadıkça özellikle kuzey ve doğu illerinde yaşayan vatandaşlar daha geç gün ışığıyla karşılaşıyor. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle, sabah saatlerinde karanlıkta başlayan iş ve okul mesaileri, vatandaşların gündelik yaşamını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, bu durumun biyolojik saat üzerinde etkiler yaratabileceğini ve kış aylarında verimliliği düşürebileceğini belirtiyor.