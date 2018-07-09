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Roger Federer, adım adım rekora gidiyor!

Roger Federer, Adrian Mannarino'yu da servisini kırdırmadan 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. İsviçreli raket, arka arkaya 32 set birden kazanarak kendine ait olan rekoru kırmanın arefesinde...

Kaynak: Sporx.com
Roger Federer, adım adım rekora gidiyor!
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09 Temmuz 2018 17:03
İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, Adrian Mannarino'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya 2 numarası olan Federer, Mannarino'yu 6-0, 7-5 ve 64'lük setlerle geçerek Wimbledon'da arka arkaya 32'inci setini kazandı. Federer, çeyrek final maçını da 3-0 kazanırsa kendine ait  üst üste 34 set kazanma rekorunu da tarihe gömecek.

Ayrıca, Roger Federer'in Wimbledon'da şu ana kadar oynadığı maçlarda servisini de kırdırmadı.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer çeyrek finalde Gael Monfils - Kevin Anderson karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

36 yaşındaki Roger Federer, bu yıl da kazanırsa toplamda 9. Wimbledon ve 21. grand-slam şampiyonu ünvanını alacak. 

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