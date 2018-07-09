Roger Federer, adım adım rekora gidiyor!

İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, Adrian Mannarino'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Dünya 2 numarası olan Federer, Mannarino'yu 6-0, 7-5 ve 64'lük setlerle geçerek Wimbledon'da arka arkaya 32'inci setini kazandı. Federer, çeyrek final maçını da 3-0 kazanırsa kendine ait üst üste 34 set kazanma rekorunu da tarihe gömecek.Ayrıca, Roger Federer'in Wimbledon'da şu ana kadar oynadığı maçlarda servisini de kırdırmadı.Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer çeyrek finalde Gael Monfils - Kevin Anderson karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.36 yaşındaki Roger Federer, bu yıl da kazanırsa toplamda 9. Wimbledon ve 21. grand-slam şampiyonu ünvanını alacak.