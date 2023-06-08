Roberto Carlos, Jardel ve Batshuayi, Champions Island'ın açılışını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne özel tasarlanan özel ada: adidas Champions Island'ın açılışı, ünlü futbolcular Roberto Carlos, Mario Jardel ve Michy Batshuayi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Roberto Carlos, Jardel ve Batshuayi, Champions Island'ın açılışını yaptı
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08 Haziran 2023 23:05
adidas, İstanbul'da gerçekleşmesi uzun zamandır beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanını futbolseverlere yaşatmak için projeye imza attı. Finale özel olarak Haliç Boğazı'nda ilk defa kurulan "adidas Champions Island"ın açılışı; Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Mario Jardel, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Brezilyalı Roberto Carlos ve Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi'nin katılımıyla yapıldı.

Ünlü futbolcular açılış konuşmasında; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutamadıkları anlardan, en heyecanlı final maçından ve İstanbul'un büyülü atmosferinden söz ettiler. 

Ayrıca ünlü futbolcuların en sevdiği yemekler yönündeki soruya, 'baklava' yanıtını vermeleri keyifli anlara sahne oldu.

Kısa bir sohbet sonrasında ünlü isimler, ayak tenis maçı yaptılar.

adidas Champions Island, 9-10 Haziran'da da futbolseverleri ağırlamaya devam edecek.
 
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