Rıza Kocaoğlu ve babası, Göztepe'de stadı üçlüyle açtı

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" üçlü çektirdi.

Rıza Kocaoğlu ve babası, Göztepe'de stadı üçlüyle açtı
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26 Ocak 2020 16:52
Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışı Beşiktaş maçıyla yapıldı.

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi.

Öte yandan Göztepeli futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı"nı seslendirdi.

 

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