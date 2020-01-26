Rıza Kocaoğlu ve babası, Göztepe'de stadı üçlüyle açtı

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışı Beşiktaş maçıyla yapıldı.
Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi.
Öte yandan Göztepeli futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı"nı seslendirdi.
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Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi.
Öte yandan Göztepeli futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı"nı seslendirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın