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Redick'ten Zion eleştirisi: "Bir mesaj da atılır yani..."

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ı, CJ McCollum'un takas edildikten sonra kendisiyle konuşmadığını söylemesi sonrası eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu JJ Redick, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ı, CJ McCollum'un takas edildikten sonra kendisiyle konuşmadığını söylemesi sonrası eleştirdi.

2019-21 yılları arasında Pelicans'ta Williamson ile takım arkadaşı olan Redick, ESPN'in "First Take" programında New Orleans yıldızını "mesafeli bir takım arkadaşı" olarak nitelendirdi:

"Bu durum, ekibine o kadar da bağlı hissetmediğini gösterir. Takımına takas olmuş bir adama bir mesaj da atılır yani. Bu olağan bir davranıştır, en azından bu yapılır."

Williamson şu anda, sezon boyunca kendisini kadro dışı tutan ayak sakatlığının tedavi sürecinde ekipten uzakta olsa da, Redick bunun bir bahane olmadığını açıkladı:

"Sakat olduğu için takımdan uzakta olduğunu anlıyorum, fakat takımına ligdeki en iyi 50 oyuncudan biri takas olmuş, seninle yan yana oynayacak bir adam. En azından bir ulaş ve merhaba de."

Redick'in eleştirisinin ardından ESPN'den Malika Andrews, McCollum'ın kendisine Williamson'la konuştuğunu bildirdiğini söyledi.


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