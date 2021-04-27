Real Madrid, operasyondan korkuyor!

Real Madrid'i Chelsea ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesi 'operasyon' korkusu sardı.Marca'da yer alan habere göre; UEFA'ya karşı isyan bayrağını açan ve Avrupa Süper Ligi'ni kuran Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu girişimleri nedeniyle UEFA'nın Real Madrid'i 'gayrıresmi yollar'dan cezalandıracağını belirtti. Real Madrid kulübünde de böyle bir çekincenin olduğu ve hakem Danny Makkelie aracılığıyla turnuva dışında kalmaktan korktukları belirtildi.İngiliz kulüplerinin UEFA'dan gelen çağrı üzerine hemen çekilmesinin aksine Real Madrid, Barcelona ve Juventus ısrarla Avrupa Süper Ligi'nde kalmayı, halen bu konuda çabaları olduğunu açıklamayı da ihmal etmedi. Bu nedenle UEFA'nın yasal olarak ceza veremediği ancak Danny Makkelie eliyle 'operasyon' yapacağı vurgusu yapıldı.Danny Makkelie'nin UEFA'nın son dönemde en çok güvendiği hakem olduğu 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde hakem ve 2018 Dünya Kupası finalinde VAR olarak görev aldığı ahtırlatıldı.Marca da manşetinden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e yönelik olarak 'Fair Play, Ceferin' yazdı.