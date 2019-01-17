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Real Madrid kaybetse de çeyrek finalde!

Kral Kupası'nda ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leganes'e 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid kaybetse de çeyrek finalde!
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17 Ocak 2019 01:20
İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leganes'e 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid bu sonucun ardından Kral Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Leganes'e rakibi karşısında galibiyeti getiren tek golü 30. dakikada Martin Braithwaite kaydetti.

Real Madrid ligde hafta sonu Sevilla ile Bernabeu'da karşılaşacak. Leganes ise hafta sonu ligde Barcelona deplasmanına konuk olacak.



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