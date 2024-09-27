Real Madrid'de Arda'ya şans doğdu

Real Madrid forması giyen Arda Güler'e daha fazla süre şansı doğdu.



Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle kadroda farklı opsiyonlar üzerinde duruyor.



Ancelotti'nin seçeneklerinden birinin de Arda Güler'e daha fazla süre vermek olduğu belirtildi. 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 8 maçta 257 dakika süre buldu.



MBAPPE 3 HAFTA YOK



Real Madrid'in Alaves ile oynadığı maçta sakatlanan Kylian Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



