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Real Betis'ten 90+4'te müthiş geri dönüş

Real Betis, 2-1 geriye düştüğü maçta Girona'yı 90+4. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Betis'ten 90+4'te müthiş geri dönüş
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20 Ocak 2019 16:03
La Liga'nın 20. haftasında Real Betis, taraftarı önünde Girona ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Real Betis, uzatma dakikalarında gelen golle Girona'yı 3-2 mağlup etti.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Tello, 54. dakikada Loren Moron ve 90+4. dakikada penaltıdan Sergio Canales kaydetti.

Takımın en skorer ismi Stuani'nin cezası nedeniyle oynamadığı maçta Girona'nın gollerini 36. dakikada Aleix Garcia ve 44. dakikada Seydou Doumbia attı.

Bu galibiyetin ardından Real Betis, La Liga'da punını 29'a çıkarırken, Girona 24 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki hafta deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Girona ise gelecke hafta sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

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