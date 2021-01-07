PSG'de Pochettino'nun yüzü ilk maçta gülmedi

Ligue 1'in 18. haftasında PSG, St.Etienne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Pochettino'nun yüzü ilk maçta gülmedi
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07 Ocak 2021 02:45
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı. 

PSG, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ilk maçını, Ligue 1'in 18. haftasında Saint-Etienne ile deplasmanda oynadı.

Ev sahibi takım, Hamouma'nın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Moise Kean'ın 22. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla PSG skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci devrede ise her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. 

PSG, bu skorla puanını 36'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti. Saint-Etienne ise 19 puanla 14. sırada kaldı. 

 



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