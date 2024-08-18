PSG'nin yeni hedefi: Ademola Lookman

Fransız devi Paris Saint-Germain, Atalanta forması giyen hücum oyuncusu Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG'nin yeni hedefi: Ademola Lookman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 17:18
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 17:21
Transfer döneminin sonlarına yaklaşırken PSG, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Relevo'nun haberine göre; Fransız devi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı transfer etmek istiyor.

TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Haberde PSG'nin oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi.

Öte yandan Nijeryalı futbolcunun da PSG'ye gitmek için İtalyan ekibinden kolaylık istediği vurgulandı.

Atalanta'da 79 maça çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 32 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery