PSG'nin yeni hedefi: Ademola Lookman

Transfer döneminin sonlarına yaklaşırken PSG, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Relevo'nun haberine göre; Fransız devi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı transfer etmek istiyor.



TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR



Haberde PSG'nin oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi.



Öte yandan Nijeryalı futbolcunun da PSG'ye gitmek için İtalyan ekibinden kolaylık istediği vurgulandı.



Atalanta'da 79 maça çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 32 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.





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