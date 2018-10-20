Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'in takımı Paris Saint Germain ile Christophe Pellissier'in takımı Amiens kozlarını paylaştıParc des Princes'de oynanan karşılaşmada Paris Saint-Germain 5-0'lık skorla kazandı. golleri 12. dakikada Marquinhos, 42'de Rabiot, 80'de Draxler, 82'de Mbappe ve 87'de Moussa Diaby kaydetti.Alınan bu sonucun ardından PSG 10'da 10 yaparak 30 puanla liderliğini sürdürdü. Amiens ise 10 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında PSG deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Amiens sahasında Nantes'i konuk edecek