PSG'de Ousmane Dembele için yeni gelişme!

Fransız devi PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile tartışan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçının kadrosuna alınmayan Ousmane Dembele ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; Ousmane Dembele'nin, teknik direktör Luis Enrique'den özür dilediği ve PSG'nin Nice ile oynayacağı maçta kadroya döneceği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun aktardığı haberde; Ousmane Dembele'nin, teknik direktör Luis Enrique'den özür dilediği ve PSG'nin Nice ile oynayacağı maçta kadroya döneceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçının kadrosunda yer almamıştı.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Dembele için yaptığı açıklamada, "Bunu uzatmayacağım. Sadece takıma karşı sorumluluklarıyla ilgili bir sorun vardı. Takım için en iyisini istiyorum ve Dembele'yi kadroya almadım. Aramızda bir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol teknik adam ayrıca, "Eğer birisi takımın kurallarına uymuyorsa, bu onun böyle önemli bir maça hazır olmadığı anlamına gelir." diye konuşmuştu.
DEMBELE'NİN KARNESİ
27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçının kadrosunda yer almamıştı.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Dembele için yaptığı açıklamada, "Bunu uzatmayacağım. Sadece takıma karşı sorumluluklarıyla ilgili bir sorun vardı. Takım için en iyisini istiyorum ve Dembele'yi kadroya almadım. Aramızda bir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol teknik adam ayrıca, "Eğer birisi takımın kurallarına uymuyorsa, bu onun böyle önemli bir maça hazır olmadığı anlamına gelir." diye konuşmuştu.
DEMBELE'NİN KARNESİ
27 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.