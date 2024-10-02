PSG'de Ousmane Dembele için yeni gelişme!

Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçının kadrosunda yer almamıştı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Dembele için yaptığı açıklamada, "Bunu uzatmayacağım. Sadece takıma karşı sorumluluklarıyla ilgili bir sorun vardı. Takım için en iyisini istiyorum ve Dembele'yi kadroya almadım. Aramızda bir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol teknik adam ayrıca, "Eğer birisi takımın kurallarına uymuyorsa, bu onun böyle önemli bir maça hazır olmadığı anlamına gelir." diye konuşmuştu.

