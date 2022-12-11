Pınar Karşıyaka seriye bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini evinde Aliağa Petkimspor'u 96-75 yenerek alan Pınar Karşıyaka yarışta yeniden iddialı konuma geldi.



Ligde sezona 3'te 3'le başladıktan sonra oynadığı 3 maçı kaybederek yara alan İzmir temsilcisi son 3 haftada tekrar gaza bastı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes galibiyetlerinin ardından Petkim önünde de hata yapmayan yeşil-kırmızılılarda takımın yıldızı McCollum 38 sayıyla zaferi getiren isim oldu. Maç boyunca 8'de 7 üçlük isabetiyle oynayan ABD'li guard, özellikle son periyotta 5'te 5 üçlükle galibiyeti kopardı.



Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca maçın ardından, "Kazanmak çok önemli ve güzel. Skordan belli zaten nasıl oynadığımız. Çok net bir şekilde maçı kazandık. Bugün biz savunma kısmındaki işimizi yapmasaydık maç çok zor olurdu. İlk yarıda 35 sayı yedik, ikinci yarıda farkın da açılmasıyla bu 40'a çıktı ama 75 kabul edilebilir bir rakam. Hücumda çok akıcıydık, Errick McCollum'un da bugün mükemmel bir performansı vardı ama enerjiden çok memnunum. Özellikle savunma kısmında hafta içinde yaptığımız hataları düzelttik. Bunun devamını sağlamak lazım. 6. galibiyetimizi aldık. Çok önemli deplasmanlar oynuyoruz. Biz buraları kayıpsız geçebilirsek ikinci yarıda önemli bir fikstür avantajımız olacak" açıklamasını yaptı.



Sarıca, McCollum hakkında da ise şunları söyledi:



"Errick McCollum'un kariyerini, oyununu biliyoruz. Bu takımda zaman zaman bu performansları göstermesi için var. Maçın kilit noktasına bakarsak ilk yarıda hep beraber yaptığımız savunma ve hücumdu. Maçın üçüncü periyodunda belli bir kısımda sıkıntıdaydık, Errick McCollum o kısımlarda kendi yeteneğini ortaya koydu. Bunu zaten bu şekilde yapabilirsek bizim için büyük bir artı. Errick McCollum çok iyi bir oyuncu. İnşallah devamını hep beraber gerçekleştiririz."





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