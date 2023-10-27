29 Ekim

Pierce: "Wemby aynı sezonda hem Yılın Çaylağı, hem de Yılın Savunmacısı olabilir"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın aynı sezonda hem 'Yılın Çaylağı' hem de 'Yılın Savunmacısı' ödüllerini kazanabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pierce: 'Wemby aynı sezonda hem Yılın Çaylağı, hem de Yılın Savunmacısı olabilir'
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27 Ekim 2023 13:28
Son güncelleme 27 Ekim 2023 13:31
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın aynı sezonda hem 'Yılın Çaylağı' hem de 'Yılın Savunmacısı' ödüllerini kazanabileceğini söyledi.

Wembanyama'nın kariyerinin ilk maçına tanık olduktan sonra heyecanını gizleyemeyen Pierce, Fransız oyuncunun çaylak yılında benzeri görülmemiş bir başarıya ulaşabilecek potansiyeline övgüde bulundu.

Faul problemi nedeniyle sınırlı oyun süresine rağmen Dallas Mavericks'e karşı sahada geçirdiği 23 dakikada 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Spurs çaylağı etkileyici bir performans sergilemişti.

Pierce, Wembanyama hakkında: "Çok etkilendim... Bana göre bu adam, aynı yıl içinde hem Yılın Çaylağı hem de Yılın Savunmacısı seçilebilir... Öyle bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Pierce daha önce de Wembanyama'ya övgülerde bulunmuş, Spurs çaylağını ligdeki "en yetenekli 5 oyuncudan" biri olarak adlandırmıştı.

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