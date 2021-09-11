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Pierce, Ray Allen'a: "Daima kardeşim olacaksın"

Yakında Hall of Fame sınıfının bir üyesi olacak olan eski NBA yıldızı Paul Pierce, eski takım arkadaşı Ray Allen'a "daima kardeş olacaklarını" söyleyerek, sevgisini gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yakında Hall of Fame sınıfının bir üyesi olacak olan eski NBA yıldızı Paul Pierce, eski takım arkadaşı Ray Allen'a "daima kardeş olacaklarını" söyleyerek, sevgisini gösterdi.

2008 yılının şampiyon Boston Celtics kadrosunun üç ana yıldızı Pierce, Kevin Garnett ve Allen'ın ilişkileri, Allen'ın 2012'de Miami Heat'e gidişi sonrası çalkantılı bir hal almıştı.

Pierce ve Allen, eski Celtics yıldızının seçilecek 16 kişiden biri olacağı bu geceki Naismith Basketbol Hall of Fame töreninden önceki ödül galasında birlikteydiler. Allen bu galaya, bir diğer seçilecek oyuncu olan Chris Bosh'ın temsilcilerinden biri olarak katılmıştı.

Pierce, sosyal medyada paylaştığı bir videoda eski takım arkadaşına kin beslemediğini açıkça şu şekilde belirtti:


Kısmen halen devam eden çekişmenin temeli, büyük ölçüde Allen'ın 2012'de rakibi Heat'e gitme kararını asla atlatamayan Allen ve Garnett arasındaydı. Pierce, kamuoyuna yaptığı yorumlarda Allen'la arasında hiçbir problem olmadığını birçok kez dile getirmişti.


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