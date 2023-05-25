Philadelphia 76ers'ın bu yaz James Harden'a maksimum kontrat ödemek konusunda 'pek motive olmadığı' iddia edildi.



'Pardon The Interruption' isimli programda konuşan ESPN başyazarlarından Brian Windhorst'a göre, Harden'ın 76ers'ta kalması için maksimum kontrattan daha azını alması gerekebilir:



"76ers, Harden'a maksimum maaşı ödemeye istekli gözükmedi; geçen yıl maaşında kesinti yapmasını istemelerinin sebebi de buydu. Sixers başka kimsenin ödemeyeceğini düşünürse, ona o maksimum maaşı ödemeye pek istekli değil."



The Athletic'ten Kelly Iko geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, "Lig kaynaklarına göre, Harden'ın serbest oyuncu döneminde Houston için en önemli hedef olduğunu ve yapı ve hücum uyumu oluşturmak adına gereken veteran liderliği ve elit oyun kuruculuğu temsil ettiğini" bildirmişti.



Harden, geçtiğimiz yaz PJ Tucker ve Danuel House Jr.'ın takıma dahil olmasını kolaylaştırmak için maaşında kesinti yapmış ve 2023-24 sezonu için 35,6 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuyla, iki yıllığı 68,6 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Bu sezon maç başına 21.0 sayı ve NBA lideri 10.7 asist ortalamaları yakalamış olan 76ers yıldızının bu opsiyonu reddetmesi ve serbest oyuncu dönemine girmesi bekleniyor.



