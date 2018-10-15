Phillip Cocu, İngiltere'den haber bekliyor!

Teknik Direktörkonusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ile yolları ayırmak için menajeri Rob Jansen ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamamıştı.Bu durum karşısında Cocu ile devam etme kararı çıkmıştı. Yapılan görüşmelerden rahatsız olan Jansen, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden bir takıma Cocu'yu önerdi. Ada ekibi bu teklife yanıt vermek için 3 haftalık bir süre istedi.Bu süre sonunda Cocu konusunda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılacak. İngiltere takımı, Cocu ile çalışmak istediğini menajer Jansen'e iletirse F.Bahçe'nin 1.2 milyon euroluk tazminat teklifi kabul edilecek ve yollar ayrılacak.Sarı-Lacivertli Yönetimi de Cocu'nun gitme istediğine olumsuz bir yanıt vermeyecek. Fenerbahçe 3 hafta sonra Galatasaray'a konuk olacak. Derbiye yeni Teknik Direktör ile çıkarabilir.