LA Clippers yıldızı Paul George, Portland Trail Blazer süperstarı Damian Lillard'ın 2019 playofflarında kendisi üzerinden bulduğu efsanevi üçlük isabeti hakkında konuştu.



2019 Batı Konferansı playoff ilk turunun 5. maçında Lillard, potaya yaklaşık 11 metre mesafeden bulduğu üçlük isabetiyle kariyerinin en büyük şutlarından birini sokmuş ve Oklahoma City Thunder'ın sezonuna son vermişti.



Lillard'ın efsanevi oyununda kendisini savunan oyuncu olan PG, kendi podcast'inde kısa bir süre önce o anı şu şekilde detaylandırdı:



"O sırada karşısındayken, bir yandan gözüm arkadaki şut saatindeydi. Hangi noktada hamlesini yapacak diye bekliyordum. Şuta hazırlandığını görüyordum ama aklımdan 'Buradan atmaz herhalde' diyordum. Bu yüzden o zıplamadan önce ben zıplamıştım. Çünkü o noktada artık iki saniye kalmıştı ve çok zor bir şut olacaktı. Sonra yana doğru adım atıp şutu yollamıştı. Resmen bir Gatorade reklamı gibiydi.



O dönem buna biraz duygusal yaklaştığım için medyada çok tepki görmüştüm. Dame de benim için 'B*k atıyor işte' falan demişti. Şut kötü bir şuttu ama onun gibi bir şutör için kötü değildi. Böyle ikonik bir anın öbür tarafında yer almak berbat bir şey."



Trail Blazers o sezon Batı Konferansı Finallerine kadar yükselmiş, ancak Golden State Warriors'a 4-0 elenmişti.



