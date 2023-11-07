Perkins: "Wemby, Shaq'ten daha iyi bir savunmacı olacak"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, San Antonio Spurs'ün çaylak uzunu Victor Wembanyama'nın savunma alanında eninde sonunda NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ı geçebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Perkins: 'Wemby, Shaq'ten daha iyi bir savunmacı olacak'
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07 Kasım 2023 16:34
Son güncelleme 07 Kasım 2023 16:38
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, San Antonio Spurs'ün çaylak uzunu Victor Wembanyama'nın savunma alanında eninde sonunda NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ı geçebileceğini söyledi.

Perkins, 'NBA Today' isimli programın yakın tarihli bir bölümünde Wembanyama'nın hücum tarafında O'Neal'den farklı bir şekilde nasıl üstünlük kurabileceğinden bahsetti.

Perkins ayrıca, O'Neal'ın boyalı alanda rakip oyuncuları fizikselliğiyle domine ettiğini vurgularken, Wembanyama'nın bunu farklı hücum becerilerini kullanarak yapabileceğini açıkladı:

"Aynı şekilde olmasa da, o da rakiplerini domine edecek. Ve bunu daha klas bir şekilde yapacak. Shaq bunu vücut çarpışarak ve pota kırarak yapardı. Victor ise kendi yöntemleriyle, dışarıdan üçlük ve orta mesafe atarak yapacak. Ara sıra rakibini poster edecek, bazen de boyalı alanın dışında ikili oyunlarda yer alacak."

Perkins daha sonra Wembanyama'dan savunma tarafındaki beklentilerine değinerek, 19 yaşındaki oyuncunun üst düzey çember savunuculuğu sayesinde bir gün O'Neal'dan daha iyi bir savunmacı olmasını beklediğini sözlerine ekledi:

"Fakat işin savunma tarafında durum şu; şut bloklama yeteneği sayesinde, savunmada Shaq'ten daha büyük bir etkiye sahip olacak."

Wembanyama bu sezon yedi maçta 19.4 sayı, 8.4 ribaund ve 2.6 blok ortalamaları yakaladı.

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