Pelkas ağları sarstı, VAR ofsaytı onayladı

Fenerbahçe'de Pelkas'ın Gaziantep FK ağlarını bulan şutu, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Haber; Sporx.com ve AA
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Pelkas ağları sarstı, VAR ofsaytı onayladı
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19 Aralık 2020 20:32
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin 2-1 geride olduğu anda ağları bulan bir topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe'nin hücumunda sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Novak, kale alanının hemen önünde bulunan Pelkas'a bıraktı ve Yunan golcü de topu ağlara yolladı. Bunun üzerine Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verildi.

Fenerbahçe'de oyuncular itiraz ederken, VAR hakemi Mete Kalkavan ve AVAR Kerem Ersoy'un yaptığı incelemenin ardından ofsayt kararı değişmedi.



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