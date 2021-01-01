Payton: "İnsanlar Kobe'yi gerçekten tanımaya başlayacaklardı, ama..."

Hall of Fame oyuncu Gary Payton, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, insanların bilmediği farklı bir yönünden bahsetti.



Payton, eski takım arkadaşının gelecekle ilgili yapmış olduğu planlarına şu şekilde ışık tuttu:



"Kendisi gençken onu tanıma fırsatım olmuştu. Ben saha dışında en nazik adamdım. Ama Kobe aynı kişiydi ve insanlar bunu bilmiyordu. Göremediler de.



Fakat göreceklerdi. Kızı Gigi ile kadın basketbolunun zirvesine oturacaktı ama olmadı...



Eğer Kobe bunu gerçekleştirecek kadar yaşamış olsaydı, şu anda kadın basketboluna olan bakış açısında büyük bir fark olurdu. Bir sürü işle uğraşıyor olurdu. Tüm bunlara başlamak üzereydi ama insanların haberi yoktu."



