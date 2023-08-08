Dünyanın en büyük çevrimiçi ödeme hizmeti PayPal, kendisine ait ilk kripto para birimini çıkardı. Birim, 1 dolara sabit olacak ve PayPal kullanıcılarına pek çok fırsat sunacak. Peki, PayPal USD (PYUSD) nedir, nasıl kullanılır?PayPal'dan yapılan açıklamada, PYUSD'nin sabitkoinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığına işaret edilerek, dolar mevduatları, hazine bonosu ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklendiği vurgulandı., PYUSD sahibi PayPal müşterilerinin, bugünden itibaren PayPal ve uyumlu diğer cüzdanlar arasında transfer ve ödeme yapabileceği, PYUSD ile fon satın alabileceği ve desteklenen kripto paralar ile alım satım yapabileceği aktarıldı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PayPal CEO'su Dan Schulman,PayPal'ın yenilik ve uyumluluğa olan bağlılığı ile müşterilerine yeni deneyimler sunmalarına ilişkin geçmiş performansına işaret eden Schulman, bunun PayPal USD aracılığıyla dijital ödemelerin büyümesine katkıda bulunmak için gerekli temeli sağladığını ifade etti.PayPal USD, müşterilerin sabit parayı dijital cüzdanlar arasında transfer etmesine, kişiden kişiye ödeme göndermesine, dijital para birimi aracılığıyla fon satın almalarına ve PayPal'ın desteklediği herhangi bir kripto para birimini PayPal USD'ye çevirmesine olanak tanıyor.Yeni stabilcoin, ABD doları mevduatları, kısa vadeli Hazineler ve nakit eşdeğerleri tarafından tamamen desteklenmekte. Çoğu USD destekli stablecoin'de olduğu gibi, 1'e 1 oranında ABD doları için kullanılabilir. PayPal, dijital para basmak için New York merkezli bir fintech şirketi olan ve blockchain konusunda uzmanlaşmış Paxos Trust Company ile ortaklık kuruyor .PayPal'ın başkanı ve CEO'su Dan Schulman,dedi.