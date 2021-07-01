Orhun Ene: "Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ay-yıldızlıların FIBA Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup edip yarı finale yükseldiği karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Orhun Ene: 'Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum'
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01 Temmuz 2021 13:28
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ay-yıldızlıların FIBA Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup edip yarı finale yükseldiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunda yer alan açıklamasında, kendileri için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Çekya ile son dönemde birçok kez karşılaştıklarını vurgulayan Ene, "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Bu bizim, bu ay içinde oynadığımız dördüncü maç oldu. Hala organizasyonumuzu geliştirme aşamasındayız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.


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