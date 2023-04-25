Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 15:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 15:11

Oraj nedir, ne demek? Meteoroloji ve AKOM'dan Oraj uyarısı

Meteoroloji ve AKOM'dan Oraj uyarısının ardından "Oraj nedir, ne demek" sorusu araştırılmaya başlandı. Oraj soğukları, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için yaptığı "oraj" uyarısı sonrasında araştırılmaya başladı. Gök gürültülü fırtınaların yaşanmasına verilen bir diğer isim olan orajın nasıl oluştuğu merak ediliyor. Peki, Oraj nedir? Oraj soğukları nasıl olur?

Oraj nedir, ne demek? Meteoroloji ve AKOM'dan Oraj uyarısı
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Oraj, yağmurun bazı hallerde elektrik olaylarıyla yaşanmasına da neden olabilmektedir. Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte düşen sağanak yağışlara sebep olan oraj, kalınlığı en az 1mm olan dolu yağışına da sebep olabilmektedir. İşte, oraj hakkında detaylı bilgiler 
Oraj Nedir?
Oraj meteorolojide kullanılan bir terimdir. 'Süper hücre' anlamına gelen 'Oraj' terimi, halk arasında 'Gök gürültülü fırtına' olarak da bilinir.

Genellikle şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen hava olaylarını ifade etmek için kullanılan oraj, İngilizce 'thunderstorm' kavramından oluşmuştur. Meteorolojik terimin İngilizce kısaltması TS olarak yapılabilir.

Meteoroloji alanında önemli ve tehlikeli hava olaylarını anlatmak için kullanılan orajlar, insanların ve yapıların güvenliği için büyük önem taşır.

Oraj Ne Demektir?

Meteorolojik bir terim olan oraj, özellikle kuvvetli ve yıkıcı süper hücreli fırtınaları tanımlamak için kullanılır. Süper hücreli fırtınalar, tek bir güçlü ve dönen hava hareketi içeren, ayrıca diğer tüm fırtına tiplerinden daha uzun ömürlü ve yıkıcı olan fırtınalardır.

Orajlar, şiddetli yağış, büyük dolu, rüzgar ve hatta hortumlar gibi tehlikeli hava koşullarına yol açabilir.

Oraj Nasıl Tespit Edilir?


Meteorologlar, orajları yani süper hücreli fırtınaları ve oluşabilecek hava koşullarını tahmin etmek ve halkı uyarmak için çeşitli teknikler kullanırlar.

Meteorologlar, süper hücreli fırtınaların oluşumunu ve hareketini radar, uydu ve diğer gözlem teknolojileri aracılığıyla izlerler. Böylece tehlikeli hava koşullarına karşı halkı uyarabilir ve güvenliği sağlamak için önlemler alabilirler.

Oraj Nasıl Oluşur?

Orajlar, atmosferdeki belirli koşulların bir araya gelmesiyle oluşur. Yüksek nem seviyeleri, sıcaklık farkları ve rüzgar kırılması gibi faktörler, bu tür şiddetli fırtınaların oluşumunda önemli rol oynar. İşte, orajların oluşumunu sağlayan ana etkenler:

Yeterli nem: Oraj oluşumunda, hava kütlesinde yüksek nem oranı gereklidir. Nem, yüzeyden atmosfere doğru sıcak ve nemli hava yükselmesine neden olarak süper hücreli fırtınaların oluşumunu destekler.

Atmosferdeki sıcaklık farkı: Bu şiddetteki fırtınaların oluşabilmesi için, yüzeyden atmosfere kadar sıcaklık değişimine ihtiyaç vardır. Sıcak hava yükseldikçe soğur ve yoğuşarak bulutlar ve fırtınaların oluşumuna katkıda bulunur.

Rüzgar kırılması: Orajların oluşumunda önemli bir diğer faktör de rüzgar kırılmasıdır. Rüzgar kırılması ise yüzeyden atmosfere doğru yükselen rüzgarların hız ve yön değişiklikleridir. Rüzgar kırılması olayı, süper hücrenin içindeki güçlü dönüş hareketini oluşturan kuvvetli rüzgar çeviricilerin meydana gelmesini sağlar.

Yoğun kararsızlık, tetikleyiciler (katalozörler), hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe ya da dağ, kutupsal bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareketi ve konversiyon da oraj oluşumunu etkileyen faktörler arasındadır.

Yeryüzünün fazla ısınması, rüzgar kırılması ve atmosferdeki sıcaklık farkının fazla olmasından etkilenen orajlar, genellikle yaz ve bahar aylarında görülür.

Oraj Çeşitleri Nelerdir?

Orajlar, genellikle süper hücreli fırtınalar olarak adlandırılır ve bu fırtınalar dört ana tipe ayrılarak incelenebilir:

Klasik Süper Hücre: Büyük dolu, şiddetli rüzgarlar ve hortumlarla ilişkilendirilen, geniş ve düzenli bir mezosiklon (dönen hava hareketi) içeren süper hücrelerdir.

Düşük Prens Süper Hücre: Klasik süper hücrelere kıyasla daha az nem ve daha düşük sıcaklık farkına sahip olan bu tür süper hücreler, daha küçük ve daha az düzenli mezosiklonlar içerir. Düşük prens süper hücreler, büyük dolu ve şiddetli rüzgarlarla ilişkilidir ancak hortum oluşum riski daha düşüktür.

Yüksek Prens Süper Hücre: Bu tür süper hücreler, klasik süper hücrelerin aksine daha yüksek nem ve sıcaklık farkına sahip olup, daha güçlü ve daha düzensiz mezosiklonlar içerir. Yüksek prens süper hücreler, şiddetli yağış, büyük dolu ve hortumlarla ilişkilidir.

Mini Süper Hücre: Diğer süper hücre türlerinden daha küçük olan mini süper hücreler, daha zayıf ve daha az düzenli mezosiklonlar içerir. Mini süper hücreler, daha küçük dolu ve daha az şiddetli rüzgarlarla ilişkilidir, ancak hortum oluşum riski hala mevcuttur.
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