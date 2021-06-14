Onyekuru'dan Monaco'ya Galatasaray ricası

Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Henry Onyekuru'nun aklı yine sarı kırmızılı takımda kaldı. Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, Monaco ile hemen temas kurdu.Sportif direktör Paul Mitchell'le görüşen Henry Onyekuru, 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi ricasında bulundu. Yunan basınına göre ise Olympiakos yönetimi, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile bir görüşme gerçekleştirdi.Öte yandan Fatih Terim'in ise Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadığı ortaya çıktıGalatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.