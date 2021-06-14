Onyekuru'dan Monaco'ya Galatasaray ricası

Galatasaray yönetimi, Henry Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar geçerli 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmazken oyuncu ise bekleme kararı aldı

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Onyekuru'dan Monaco'ya Galatasaray ricası
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14 Haziran 2021 10:58
Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Henry Onyekuru'nun aklı yine sarı kırmızılı takımda kaldı. Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, Monaco ile hemen temas kurdu.

Sportif direktör Paul Mitchell'le görüşen Henry Onyekuru, 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi ricasında bulundu. Yunan basınına göre ise Olympiakos yönetimi, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Fatih Terim'in ise Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadığı ortaya çıktı

Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

 

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