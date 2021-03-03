Omar, tedavi için ABD'ye gitti!

Sezon başında Yunanistan'ın Olimpiyakos takımından transfer edilen Omar, yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapamıştı. Omar, tedavisi için ABD'ye gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Omar, tedavi için ABD'ye gitti!
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03 Mart 2021 09:11
Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui
Galatasaray
Yılbaşı akşamı yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui iki gözünden de ciddi şekilde yaralanmıştı.

Bir ay önce hastaneden taburcu edilen Omar'ın bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Kök hücre nakli gündeme gelirken, Norveçli sağ bekin tedavisinde bir sonraki aşamaya geçmek için ABD'ye gittiği öğrenildi.

OMAR FUTBOL HAYATINA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. Galatasaray lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin Euro olan yarim sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor. 



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