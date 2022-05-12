Okan Kocuk'un yeni sezonda rakibi Muslera!

Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'tan beklentisi büyük.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk'un yeni sezonda rakibi Muslera!
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12 Mayıs 2022 11:01
Fernando Muslera ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif kalecisi Okan Kocuk olacak.

Giresunspor'un ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Okan'ın sarı-kırmızılı kulübe dönmesi kesinleşti.

Karadeniz ekibi 27 yaşındaki kaleciyi tekrar kiralamak istediğini söylese de olumsuz cevap aldı.

Yeni sezondaki +4 yerli kuralını dikkate alan sarı-kırmızılılar, Okan Kocuk'un Fernando Muslera'yı zorlamasını bekliyor.

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