Okan Kocuk'un yeni sezonda rakibi Muslera!

Fernando Muslera ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray'ın yeni sezonda alternatif kalecisi Okan Kocuk olacak.
Giresunspor'un ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Okan'ın sarı-kırmızılı kulübe dönmesi kesinleşti.
Karadeniz ekibi 27 yaşındaki kaleciyi tekrar kiralamak istediğini söylese de olumsuz cevap aldı.
Yeni sezondaki +4 yerli kuralını dikkate alan sarı-kırmızılılar, Okan Kocuk'un Fernando Muslera'yı zorlamasını bekliyor.
Giresunspor'un ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Okan'ın sarı-kırmızılı kulübe dönmesi kesinleşti.
Karadeniz ekibi 27 yaşındaki kaleciyi tekrar kiralamak istediğini söylese de olumsuz cevap aldı.
Yeni sezondaki +4 yerli kuralını dikkate alan sarı-kırmızılılar, Okan Kocuk'un Fernando Muslera'yı zorlamasını bekliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ