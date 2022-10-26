Okan Buruk'un büyük problemi!

Alanyaspor maçında aldığı beraberlikle morali bozulan Aslan'da Okan Buruk Karagümrük maçıyla yara sarmak istiyor. işte detaylar...Galatasaray, 2-2 sona eren Alanyaspor maçında aldığı yarayı sarmaya hazırlanırken, hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kırmızı kartlar sadece psikolojik değil, sayısal açıdan da takıma ciddi zarar vermiş gibi görünüyor.Ligde cuma akşamı Karagümrük'e konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı, fakat teknik patron Okan Buruk dünkü idman da dahil olmak üzere henüz taktik provalara geçemedi. Buruk bir yandan takımını mental olarak sahaya odaklamayı hedefliyor, diğer taraftan kafasında bir savunma kurgusu oluşturmaya çalışıyor.Özellikle Abdülkerim ile Boey'nin aynı hafta kırmızı kart cezalısı oluşu, Galatasaray'daki savunma dengesinde tahribat yaratmış durumda. Bununla birlikte sol bek Kazımcan'ın sakatlığı, yerli rotasyonunda sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da saha içerisinde çok sayıda oyuncunun yerinin değişeceğini gösteriyor. Okan hoca, sol stoperde Emin Bayram'la başlamaya kararlı. Sağ bekte de Boey'nin yerine Dubois oynayacak. Fakat solda Kazımcan yetişmez de bu bölgede Aanholt tercih edilirse, ilk 11'e en az iki yerli daha gerekecek.Okan hoca merkezde Torreira - Oliveira ikilisinden vazgeçmeye sıcak bakmıyor. Hem Midtsjö hem de Berkan, Alanya maçında oyuna girdikten sonra varlık gösteremedi. Dolayısıyla yerli tercihi mecburen ön tarafta gerçekleşecek. Ancak Kerem'i kızağa çekmek isteyen Buruk'un, sol önde de karar vermekte zorlandığı; kanatlarda Barış Alper ile Yunus'tan faydalanmanın hesapları içinde olduğu öğrenildi.