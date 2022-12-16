Okan Buruk'tan yaş operasyonu

35 yaş ortalamalı Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü tempo sorunu yaşanacağı gerekçesiyle aynı anda ilk 11'de oynatmayı düşünmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gençlerden 19 yaşındaki Yusuf Demir ve 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz'ı as takıma hazırlıyor.Yusuf'u 10 numara pozisyonunda, Barış Alper'i forvette görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Gomis- Mertens-Mata üçlüsünü ise dönüşümlü olarak ekonomik kullanacak.Toulouse ile oynanacak son hazırlık maçında Mertens'in ileri uçta ve Yusuf'un da Belçikalı yıldızın arkasında görev yapması bekleniyor.Bu ikilinin performansına göre ligdeki İstanbulspor maçı 11'i belli olacak. Buruk, hazırlık maçlarında bu planına göre hamleler yapıp ilk adımları da attı.