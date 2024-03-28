Okan Buruk'tan sakat oyuncular için açıklama!

Hatayspor maçına kadar dört günümüz daha var. Davinson ve Serge, cumartesi günü takımla çalışmalara başlarlar. Hatayspor maçı için karar vereceğiz. Kaan Ayhan, yaza kadar bu şekilde devam edecek. Yazın da Avrupa Şampiyonası var. Kendisi ufak tefek ağrılarıyla oynamayı öğrendi. Biraz da ağrıları azaldı. Elimizdeki oyunculara göre onu da idareli ve dikkatli kullanmaya çalışacağız. Icardi'nin sakatlığı devam ediyor. Bir hafta dinlendi. Şimdi antrenmanlara başladı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Arka adalesinde bir sorun var. Kendini idare ederek oynayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımda sakatlığı bulunan oyuncular hakkında konuştu.Hatayspor maçını işaret eden Buruk,