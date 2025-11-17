Okan Buruk'tan Icardi'ye olumlu cevap!

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ve çocuklarının velayeti için hala davalık olan Mauro Icardi, milli arayı fırsat olarak bildi.



Okan Buruk'tan çocuklarıyla görüşmek için ekstra izin isteyen Icardi'ye hocası olumlu cevap verdi.



Ülkesi Arjantin'de soluğu alan Icardi, uzun zaman sonra iki kızıyla vakit geçirdi. Kız arkadaşı China Suarez ile TV programına da katılan 32 yaşındaki yıldız santrfor çarşamba gününe kadar İstanbul'da olacak ve Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına katılacak.



