17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Okan Buruk'tan Icardi'ye olumlu cevap!

Okan Buruk, çocukları için ekstra izin isteyen Mauro Icardi'nin talebine olumlu yaklaştı. Arjantinli golcü, çarşamba gününe kadar İstanbul'da olacak.

calendar 17 Kasım 2025 08:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ve çocuklarının velayeti için hala davalık olan Mauro Icardi, milli arayı fırsat olarak bildi.

Okan Buruk'tan çocuklarıyla görüşmek için ekstra izin isteyen Icardi'ye hocası olumlu cevap verdi.

Ülkesi Arjantin'de soluğu alan Icardi, uzun zaman sonra iki kızıyla vakit geçirdi. Kız arkadaşı China Suarez ile TV programına da katılan 32 yaşındaki yıldız santrfor çarşamba gününe kadar İstanbul'da olacak ve Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına katılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
