Okan Buruk, Sallai'yle görüşecek

Galatasaray'da sakatlığı olmayan futbolcular arasında Roland Sallai'ye önemli iş düşüyor.
Sağ ve sol bek ile her iki kanatta forma giyebilen Macar futbolcu, eksik ve sakatlıkların çokluğunda Teknik Direktör Okan Buruk'un jokeri olacak.
Okan Buruk da oyuncusuyla görüşmeler yapıp, bu süreçte performansını yükseltmesini isteyecek.
