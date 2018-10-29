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Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 10'uncu hafta müsabakasında sakatlık geçiren Oğuz Kağan Güçtekin, ameliyat edildi.

Kaynak: DHA
Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat oldu!
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29 Ekim 2018 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat edildi.
Sarı - lacivertli kulübün açıklamasında, oyuncunun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü'ne karşı forma giydiği karşılaşmada sağ ayak bileğinin üzerine düşmesi sonucu sakatlanarak Liv Hospital'a kaldırılmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası sporcumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edilen Oğuz Kağan'ın tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz."

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