Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat işlemleri tamamlandı. Şimdi tüm gözler MEB'den gelecek ''Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı'' son dakika duyurusunda. Bakan Yusuf Tekin, Danıştay kararı sonrasında mülakatların açıklanacağını duyurdu. Peki MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi veren Bakan Tekin, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.Böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade eden Tekin, "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.Sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmediAdaylar, sözlü sınav sonuçlarını açıklandığında e-Devlet'in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.